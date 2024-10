Communiqué de presse LDC



Projet d’Acquisition du Groupe Pierre MARTINET



LDC annonce la signature du projet d’acquisition de 100% du capital du Groupe Pierre MARTINET, « Le Traiteur Intraitable », sous condition suspensive de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence. Cette annonce s’inscrit dans le prolongement de l’entrée en négociation exclusive avec le Groupe Pierre Martinet communiquée le 28 mai dernier.



Avec un chiffre d’affaires 2023 de près de 230 M€, le Groupe Pierre MARTINET compte plus de 700 collaborateurs répartis sur 5 sites de production en France. Pierre MARTINET, « Le Traiteur Intraitable », est l’un des grands noms du Traiteur avec une offre diversifiée. Le Groupe produit et commercialise des salades traiteur sous la marque Pierre MARTINET et dispose d’une activité de salades de produits de la mer avec sa marque La Belle Henriette (acquise en 2010, en Vendée), de produits charcutiers et de pâtisserie salée avec Maison Randy (acquise en 1997, à Lyon).