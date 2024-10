Communiqué LDC



Programme de rachat d’actions de LDC du 22 août 2024 : Division par deux du prix maximum d’achat des actions par suite de la division par deux de leur valeur nominale.



L’Assemblée Générale des actionnaires de la Société LDC du 22 août 2024 a décidé de diviser par deux la valeur nominale des actions composant le capital social et, corrélativement, de doubler le nombre de ces actions.



Le Directoire, sur délégation de l’assemblée, a mis en œuvre cette décision et fixé au 30 septembre 2024 sa réalisation. La réduction de 0,40 € à 0,20 € de la valeur nominale de chaque action et la multiplication du nombre d’actions d’une valeur nominale de 0,20 € chacune, deviennent donc effectives le 30 septembre 2024.