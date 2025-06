Communiqué de presse LDC



Officialisation de la stratégie Climat & Biodiversité 2030



LDC annonce l’officialisation de sa stratégie Climat & Biodiversité 2030. Dans le cadre de l’évolution de sa politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), intitulée « agir avec nos territoires », le Groupe LDC présente sa stratégie d’atténuation et d’adaptation face au changement climatique et à la perte de biodiversité.



Une approche équilibrée



La stratégie consiste, à la fois à :

- Atténuer les émissions de carbone de ses opérations propres et de sa chaîne de valeur,

- S’adapter pour rester résilient face aux évolutions climatiques et à la perte de biodiversité.



Le Groupe souhaite ainsi continuer à faire baisser l’empreinte environnementale de ses produits de volaille et traiteur et à développer des offres adaptées aux futures évolutions de consommation.