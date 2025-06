LDC : officialisation de la stratégie Climat & Biodiversité 2030

(AOF) - LDC annonce l’officialisation de sa stratégie Climat & Biodiversité 2030. Dans le cadre de l’évolution de sa politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), intitulée "agir avec nos territoires", le Groupe LDC présente sa stratégie d’atténuation et d’adaptation face au changement climatique et à la perte de biodiversité. La stratégie consiste, à la fois à atténuer les émissions de carbone de ses opérations propres et de sa chaîne de valeur, et à s’adapter pour rester résilient face aux évolutions climatiques et à la perte de biodiversité.

Le groupe souhaite ainsi continuer à faire baisser l'empreinte environnementale de ses produits de volaille et traiteur et à développer des offres adaptées aux futures évolutions de consommation.

Une cellule interne multidisciplinaire évaluera à l'échelle du groupe les projets de décarbonation ou d'optimisation de la consommation d'eau, portés par les filiales. Elle note leur pertinence et leur performance en utilisant un prix interne du carbone. Philippe Gélin, président du directoire, indique que " près de 25 millions d'euros de budget inclus dans l'enveloppe d'investissements 2025-2026 ont été affectés spécialement pour des projets liés à l'environnement ".

Basée sur l'année de référence 2024, la stratégie fixe des objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Considérée alignée avec le scénario 1,5°C des accords de Paris, la trajectoire de décarbonation des émissions de scopes 1 et 2 liées notamment aux énergies, vise une réduction minimum de 25% entre 2024 et 2030. Concrètement, LDC va accélérer d'abord sur les initiatives de sobriété et d'efficacité énergétiques, et investir dans les solutions de substitution des énergies fossiles (électrification, biomasse…).

En outre, entre 2018 et 2024, grâce aux efforts des équipes, la consommation d'eau du groupe a déjà pu être significativement réduite de 7,8%. Toujours sans compromis sur les incontournables sanitaires (utilisation d'eau pour le nettoyage des locaux et du matériel), le groupe va plus loin en fixant l'objectif de réduire encore de 6% sa consommation entre 2024 et 2030.

