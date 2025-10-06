 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 997,50
-1,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LDC maintient son objectif d'Ebitda de près de 560 millions d'euros pour 2025-2026
information fournie par AOF 06/10/2025 à 18:14

(AOF) - Au premier semestre de l'exercice 2025-2026, les ventes de LDC s’élèvent à 3,45 milliards d'euros contre 2,984,6 milliards d'euros un an plus tôt, soit une progression de 15,6% en valeur. Elles ont progressé de 5,7% à périmètre identique. Les volumes commercialisés affichent une hausse de 14% en intégrant les acquisitions (+1,7% à périmètre identique). Concernant son pôle Volaille France, sur ce semestre, les ventes ont progressé de 7,3% et de 5,7% à périmètre identique à 2,3 milliards d'euros. Les volumes sont en hausse de 0,8% à périmètre courant et de 0,9% en organique.

" Sur la période, la hausse des ventes du pôle Volaille France a été alimentée par le dynamisme du poulet du quotidien, des spécialités de canard et des produits élaborés. La qualité du mix-produits, la vigueur des marques du groupe (+9,3% en valeur) associées à une consommation de volaille toujours robuste ont ainsi porté les performances de la période ", souligne le groupe agroalimentaire.

Sur ce premier semestre, le chiffre d'affaires du pôle traiteur ressort à 537,8 millions d'euros en hausse de 18% avec des volumes en progression de 33%. A périmètre identique, les ventes ont été stables en valeur (-0,4% par rapport au premier semestre 2024-2025) et en recul de 3,4% en volumes.

LDC a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2025-2026 : franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et réaliser un Ebitda de près de 560 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

SOCIETE LDC
89,7000 EUR Euronext Paris -0,33%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank