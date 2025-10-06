LDC maintient son objectif d'Ebitda de près de 560 millions d'euros pour 2025-2026

(AOF) - Au premier semestre de l'exercice 2025-2026, les ventes de LDC s’élèvent à 3,45 milliards d'euros contre 2,984,6 milliards d'euros un an plus tôt, soit une progression de 15,6% en valeur. Elles ont progressé de 5,7% à périmètre identique. Les volumes commercialisés affichent une hausse de 14% en intégrant les acquisitions (+1,7% à périmètre identique). Concernant son pôle Volaille France, sur ce semestre, les ventes ont progressé de 7,3% et de 5,7% à périmètre identique à 2,3 milliards d'euros. Les volumes sont en hausse de 0,8% à périmètre courant et de 0,9% en organique.

" Sur la période, la hausse des ventes du pôle Volaille France a été alimentée par le dynamisme du poulet du quotidien, des spécialités de canard et des produits élaborés. La qualité du mix-produits, la vigueur des marques du groupe (+9,3% en valeur) associées à une consommation de volaille toujours robuste ont ainsi porté les performances de la période ", souligne le groupe agroalimentaire.

Sur ce premier semestre, le chiffre d'affaires du pôle traiteur ressort à 537,8 millions d'euros en hausse de 18% avec des volumes en progression de 33%. A périmètre identique, les ventes ont été stables en valeur (-0,4% par rapport au premier semestre 2024-2025) et en recul de 3,4% en volumes.

LDC a confirmé ses objectifs pour l'exercice 2025-2026 : franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires et réaliser un Ebitda de près de 560 millions d'euros.

