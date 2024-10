Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LDC: légère baisse du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Le groupe agroalimentaire LDC affiche un chiffre d'affaires de 2,98 milliards d'euros au titre de son premier semestre 2024-25, en baisse de 1,2% en données publiées (-3,9% en organique), malgré une croissance de ses volumes de 4,9% (+3,6% organique).



'La bonne tenue de la consommation de volaille associée aux efforts promotionnels engagés par le groupe lui ont permis d'enregistrer une amélioration des volumes commercialisés, en dépit des tensions persistantes sur le pouvoir d'achat', explique-t-il.



Compte tenu des décalages constatés dans les intégrations du Groupe Routhiau et du Groupe Pierre Martinet, LDC envisage désormais un chiffre d'affaires supérieur à 6,2 milliards d'euros pour l'exercice 2024-25, contre un objectif initial de 6,5 milliards.



Il confirme son objectif de retour à une marge opérationnelle courante normative à hauteur d'environ 5% 'intégrant la poursuite des efforts promotionnels nécessaires pour soutenir la dynamique du marché et garantir l'accessibilité de ses produits au plus grand nombre'.





Valeurs associées SOCIETE LDC 70,48 EUR Euronext Paris +0,47%