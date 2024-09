Communiqué de presse LDC



Le Groupe LDC participe à la 2è édition du Retail Day organisée par Euroland Corporate et Bourse Direct.



Le Groupe LDC, entreprise agroalimentaire française familiale spécialisée dans la transformation et la commercialisation de volailles ainsi que dans l'élaboration de produits traiteurs frais et surgelés, a le plaisir d’annoncer sa participation à la 2 ème édition du Retail Day, organisée conjointement par EuroLand Corporate et Bourse Direct.



Au cours de cet événement, sept dirigeants d’entreprises, dont Philippe Gélin, Président du Directoire de LDC seront interviewés par Marc Fiorentino, Président d’EuroLand Corporate, et répondront aux questions posées par les investisseurs. Ils partageront leur vision et leur analyse du marché actuel.