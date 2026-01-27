Communiqué de presse LDC
La Competition and Markets Authority (CMA), organe de régulation de la concurrence au Royaume-Uni a notifié à LDC l’ouverture d’une procédure d’examen de l’opération d’achat d’actions de la Société Green Label
En date du 27 janvier 2026, la Competition and Markets Authority du Royaume-Uni (CMA) a ouvert une procédure d’examen de l’acquisition d’une participation majoritaire par le Groupe LDC de la société Green Label Holdings Ltd (« Green Label »), annoncée le 1er décembre 2025.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer