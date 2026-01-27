 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LDC : La Competition and Markets Authority (CMA), organe de régulation de la concurrence au Royaume-Uni a notifié à LDC l’ouverture d’une procédure d’examen de l’opération d’achat d’actions de la Société Green Label
information fournie par Boursorama CP 27/01/2026 à 08:00

Communiqué de presse LDC

La Competition and Markets Authority (CMA), organe de régulation de la concurrence au Royaume-Uni a notifié à LDC l’ouverture d’une procédure d’examen de l’opération d’achat d’actions de la Société Green Label

En date du 27 janvier 2026, la Competition and Markets Authority du Royaume-Uni (CMA) a ouvert une procédure d’examen de l’acquisition d’une participation majoritaire par le Groupe LDC de la société Green Label Holdings Ltd (« Green Label »), annoncée le 1er décembre 2025.

Valeurs associées

SOCIETE LDC
93,7000 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank