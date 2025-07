LDC: hausse de près de 11% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - LDC affiche un chiffre d'affaires de 1,68 milliard d'euros au titre de son premier trimestre 2025-26, en hausse de 10,9% (+10,7% à taux de change constant et +4,1% à périmètre identique), 'confirmant la solide dynamique d'activité'.



Le groupe agroalimentaire revendique aussi une croissance de ses volumes de 7,4% (+1,2% à périmètre identique) 'confirmant les bénéfices de sa stratégie de reconquête menée pour répondre à une consommation de volaille toujours forte'.



LDC reste pleinement confiant dans sa capacité à atteindre avec un an d'avance les objectifs de son plan stratégique 2026-2027 à l'issue de l'exercice 2025-26 : franchir le cap des sept milliards d'euros de CA et réaliser un EBITDA de près de 560 millions.





