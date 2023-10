Communiqué de presse LDC



Entrée en négociation exclusive en vue de l’acquisition de l’usine Les Délices de Saint Léonard du Groupe Agromousquetaires.



LDC souhaite porter à la connaissance du marché les négociations exclusives engagées avec le Groupe Agromousquetaires en vue de l’acquisition de la société Les Délices de Saint-Léonard. Cette usine située à Theix dans le Morbihan est spécialisée dans l’activité de pizzas, crêpes, quiches et tartes fraîches et surgelées. Depuis 2002, elle fabrique également des sandwichs au format club et maxi, des snacking frais et sandwichs baguette. Elle réalise un chiffre d’affaires d’un peu moins de 50 M€ et emploie 265 collaborateurs.