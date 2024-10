Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LDC: en recul sur un abaissement d'objectif annuel information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 13:30









(CercleFinance.com) - LDC recule de plus de 2% dans le sillage d'un abaissement, par le groupe agroalimentaire, de sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2024-25 à plus de 6,2 milliards d'euros, contre un objectif initial de 6,5 milliards.



Justifiant cet abaissement par des décalages constatés dans les intégrations du Groupe Routhiau et du Groupe Pierre Martinet, il confirme cependant son objectif de retour à une marge opérationnelle courante normative à hauteur d'environ 5%.



Cet effet périmètre a d'ailleurs pesé sur le chiffre d'affaires de LDC sur son deuxième trimestre comptable, ressorti en baisse de 2,7% à un peu moins de 1,47 milliard d'euros, un niveau inférieur de 4% à l'attente d'Oddo BHF.



'En organique la baisse est de 4,1%, soit un peu en deçà de notre estimation de -3% en raison d'une activité amont plus faible', note aussi le bureau d'études, qui ajuste légèrement ses BPA tout en restant à 'surperformance' sur le dossier.





Valeurs associées SOCIETE LDC 69,09 EUR Euronext Paris -1,51%