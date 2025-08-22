 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 933,38
-0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LDC : DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS
information fournie par Boursorama CP 22/08/2025 à 08:00

Conformément aux dispositions de l’article 241-2 du règlement général de l’AMF ainsi que du règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014, complété par le règlement délégué (UE) de la Commission du 8 mars 2016, le présent descriptif a pour objectif de décrire les finalités et les modalités du nouveau programme de rachat de ses propres actions par la société LDC. Ce programme a été autorisé par l’Assemblée Générale mixte du 21 août 2025.

1) Répartition par objectifs des titres de capital détenus arrêtée à la date du 31 juillet 2025

Nombre de titres détenus de manière directe et indirecte : 645 451 titres représentant 1,83 % du capital de la Société.

Nombre de titres détenus répartis par objectifs :
- Animation du cours par l’intermédiaire d’un contrat de liquidité AMAFI : 4 059
- Opérations de croissance externe : 0
- Couverture d’options d’achat d’actions ou autre système d’actionnariat des salariés : 641 392
- Couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions : 0
- Annulation : 0

Dividendes

Valeurs associées

SOCIETE LDC
91,2000 EUR Euronext Paris -0,76%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank