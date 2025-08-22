LDC : DESCRIPTIF DU PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Conformément aux dispositions de l’article 241-2 du règlement général de l’AMF ainsi que du règlement européen n° 596/2014 du 16 avril 2014, complété par le règlement délégué (UE) de la Commission du 8 mars 2016, le présent descriptif a pour objectif de décrire les finalités et les modalités du nouveau programme de rachat de ses propres actions par la société LDC. Ce programme a été autorisé par l’Assemblée Générale mixte du 21 août 2025.



1) Répartition par objectifs des titres de capital détenus arrêtée à la date du 31 juillet 2025



Nombre de titres détenus de manière directe et indirecte : 645 451 titres représentant 1,83 % du capital de la Société.



Nombre de titres détenus répartis par objectifs :

- Animation du cours par l’intermédiaire d’un contrat de liquidité AMAFI : 4 059

- Opérations de croissance externe : 0

- Couverture d’options d’achat d’actions ou autre système d’actionnariat des salariés : 641 392

- Couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions : 0

- Annulation : 0