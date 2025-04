LDC: confirme ses objectifs sur l'exercice 2026-2027 information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 18:25









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce ce soir un chiffre d'affaires de 6 323,4 ME sur l'exercice 2024-2025 en croissance de 2,0% par rapport à l'exercice 2023-2024. A périmètre identique et taux de change constant, le chiffre d'affaires s'inscrit 6 098,6 ME en baisse de 1,6% avec des volumes commercialisés en hausse de 4,5%.



Les ventes du pôle Volaille France ressortent à 4 404,1 ME en baisse de 1,1% en valeur (-2,2% à périmètre identique) et en hausse de 3,2% (+3,9% à périmètre identique) en volumes par rapport à l'exercice 2023-2024.



La performance aura été particulièrement solide sur la fin de l'année indique le groupe. Le chiffre d'affaires s'élève à 1 755,6 ME au quatrième trimestre 2024-2025 contre 1 645,4 ME sur la même période de 2023-2024.



Cette hausse des ventes en valeur de 6,7% est associée à une progression des volumes commercialisés de 12,0% précise la direction.



Le Groupe maintient son objectif de marge opérationnelle courante d'environ 5 % pour l'exercice 2024-2025. LDC confirme également ses objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique: franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026-2027 et réaliser un EBITDA de près de 560 ME.





Valeurs associées SOCIETE LDC 73,5000 EUR Euronext Paris +0,68%