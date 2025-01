LDC: confirme ses objectifs pour l'exercice 2024-2025 information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 18:14









(CercleFinance.com) - LDC publie un chiffre d'affaires de 1583 ME au titre du 3e trimestre de son exercice (soit la période sept-oct-nov), en hausse de 3,4% par rapport à la même période un an plus tôt (1530 ME) et quasiment stable (-0,1%) à périmètre identique.



A l'international, le CA trimestriel ressort à 232 ME, en hausse de près de 25%.



Sur l'ensemble des trois premiers trimestres de son exercice, LDC enregistre un CA de 4567 ME, quasiment stable par rapport à la même période un an plus tôt (4553 ME).



Au-delà des acquisitions d'Indykpol, Calibra et Favid qui ont déjà contribué aux performances du troisième trimestre de l'exercice 2024-2025, LDC bénéficiera au quatrième trimestre de l'intégration de la Société Konspol à compter du 1er octobre 2024 (chiffre d'affaires de 35 ME sur l'exercice 2023) et d'ECF en Allemagne à compter du 1er décembre 2024 (80 ME de chiffre d'affaires en 2024).



Dans ce contexte, LDC confirme son objectif visant à dépasser un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros associé à une marge opérationnelle courante d'environ 5% pour son exercice 2024-2025.



Le groupe confirme par ailleurs l'ensemble des objectifs fixés

dans le cadre de son plan stratégique : franchir le cap des 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'exercice 2026-2027 et réaliser un EBITDA de près de 560 ME.





