LDC : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2025-2026.

Communiqué de presse LDC



Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2025-2026

Solide croissance du chiffre d’affaires au 4ème trimestre 2025-2026 et révision à la hausse des objectifs



Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre de l’exercice 2025-2026 s’établit à 1 975,8 M€, en hausse de 12,5 % par rapport au 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025. Cette croissance soutenue intègre l’effet des revalorisations tarifaires mises en œuvre dans le cadre de l’accélération du plan de développement de la filière avicole. Pour rappel, ce plan volontaire vise à préserver l’attractivité de la filière française et en particulier le développement de l’ensemble de la chaîne de valeur amont (reproducteurs, couvoirs, usines d’aliments, élevage…) afin de répondre à la hausse de la consommation de volaille et à la demande croissante de produits d’origine locale. Au-delà de ce facteur positif et dans le prolongement du 3ème trimestre de l’exercice 2025-2026, la croissance bénéficie également de l’impact positif des opérations de croissance externe sur les activités Traiteur et International. À périmètre identique, les ventes en valeur progressent de 9,2 % pour atteindre 1 916,2 M€, contre 1 755,6 M€ au 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025.