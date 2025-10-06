LDC : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025-2026

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2025-2026

Un semestre porté par la contribution des croissances externes et les revalorisations tarifaires

Sablé-sur-Sarthe - LDC (FRFR0013204336 - LOUP) annonce le chiffre d’affaires du 2è trimestre 2025-2026 (de juin 2025 à août 2025) et de son 1er semestre de l’exercice 2025-2026 (de mars 2025 à août 2025).

Après un 1er trimestre en hausse de 10,9% par rapport aux 3 premiers mois de l’exercice 2024-2025, le Groupe a enregistré un 2è trimestre en progression de 20,5% en valeur à 1 767,4 M€ contre 1 466,9 M€ à période comparable en 2024-2025. Les volumes commercialisés sur la période sont en croissance de (+20,7%) portés par l’International et le Traiteur en lien avec la stratégie offensive d’acquisitions menée par le Groupe au cours du précédent exercice.