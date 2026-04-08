 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LDC : Chiffre d’affaires annuel en ligne
information fournie par EuroLand Corporate 08/04/2026 à 08:05

Publication du chiffre d’affaires annuel 2025/2026


LDC publie un CA annuel 2025/2026 en forte croissance de +15,2% à 7 283,2 M€, soit +7,6% à périmètre identique. C'est en ligne avec nos attentes (7 275,5 M€ estimation Euroland) et surtout au-delà de l'objectif de 7 Md€ que le groupe s'était fixé pour l'exercice 2026/2027, atteint avec un an d'avance. Le T4 ressort à 1 975,8 M€ (+12,5%), porté par les revalorisations tarifaires sur la filière avicole, la bonne tenue des fêtes de fin d'année et la contribution des acquisitions récentes. En corollaire de cette excellente publication, LDC relève ses objectifs de rentabilité : l'EBITDA 2025/2026, initialement attendu à plus de 560 M€, devrait être significativement dépassé.


Recommandation


Nous réitérons notre recommandation à Achat sur le titre et réhaussons un peu notre objectif de cours, désormais de 115,00 € (vs 110,00 € précédemment).

Valeurs associées

LDC
100,0000 EUR Euronext Paris +1,32%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 08/04/2026 à 08:05:29.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Cessez-le-feu en Iran: soulagement des Bourses européennes, en forte hausse
    information fournie par AFP 08.04.2026 09:18 

    Les Bourses européennes, en forte hausse, ont salué l'annonce du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran en l'échange de la réouverture du détroit d'Ormuz, qui a provoqué la baisse des cours du pétrole. Après quelques minutes de transactions, la Bourse de ... Lire la suite

  • En coproduction avec TF1, le Youtubeur Gaspard G lance mercredi une série d'entretiens en vue de l'élection présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon en premier invité ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Vers une campagne 2027 en ligne: Gaspard G lance ses entretiens politiques
    information fournie par AFP 08.04.2026 09:17 

    En coproduction avec TF1 , le Youtubeur Gaspard G lance mercredi une série d'entretiens en vue de l'élection présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon en premier invité, dont il creuse "l'ADN politique", archives à l'appui. L'idée, selon le directeur de l'information ... Lire la suite

  • le petrole et la bourse (Crédits: Adobe Stock)
    Les cours passent sous la barre des $100 après l'annonce d'un cessez-le-feu avec l'Iran
    information fournie par Reuters 08.04.2026 08:59 

    Les cours du pétrole et du gaz reculent fortement mercredi, reflétant le soulagement des investisseurs après que les Etats-Unis et l'Iran sont convenus d'un cessez-le-feu de deux semaines. Les prix du pétrole sont repassés sous la barre des 100 dollars le baril, ... Lire la suite

  • ENGIE : Le mouvement reste haussier
    ENGIE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 08.04.2026 08:59 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank