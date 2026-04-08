LDC : Chiffre d’affaires annuel en ligne

Publication du chiffre d’affaires annuel 2025/2026
LDC publie un CA annuel 2025/2026 en forte croissance de +15,2% à 7 283,2 M€, soit +7,6% à périmètre identique. C'est en ligne avec nos attentes (7 275,5 M€ estimation Euroland) et surtout au-delà de l'objectif de 7 Md€ que le groupe s'était fixé pour l'exercice 2026/2027, atteint avec un an d'avance. Le T4 ressort à 1 975,8 M€ (+12,5%), porté par les revalorisations tarifaires sur la filière avicole, la bonne tenue des fêtes de fin d'année et la contribution des acquisitions récentes. En corollaire de cette excellente publication, LDC relève ses objectifs de rentabilité : l'EBITDA 2025/2026, initialement attendu à plus de 560 M€, devrait être significativement dépassé.
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