LDC bien orienté après un CA trimestriel encourageant
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 11:33
Au cours de son 4e trimestre comptable (soit entre décembre 2025 et février 2026), le chiffre d'affaires a augmenté de 12,5% à 1 975,8 MEUR ( 9,2% à périmètre identique), ressortant ainsi proche du consensus et des attentes d'Oddo BHF.
"Grâce à un niveau de consommation de volaille soutenu associé aux revalorisations tarifaires, à la bonne tenue des fêtes de fin d'année et à la contribution des croissances externes, LDC est parvenu à afficher une croissance robuste des ventes", constate ce bureau d'études.
"L'objectif d'EBITDA, initialement fixé à plus de 560 MEUR, devrait ainsi être significativement dépassé", poursuit Oddo BHF, qui réaffirme son opinion "surperformance" sur le titre, ainsi que son objectif de cours de 116 EUR.
D'après lui, LDC devrait continuer de bénéficier d'une consommation de volaille soutenue et le groupe, "qui n'est pas exposé au Moyen-Orient, a pour le moment une visibilité satisfaisante sur les coûts des intrants (aliment) et de l'énergie".
"LDC publie un CA annuel 2025/2026 en forte croissance de 15,2% à 7 283,2 MEUR, soit 7,6% à périmètre identique, au-delà de l'objectif de 7 MdsEUR que le groupe s'était fixé pour l'exercice 2026/2027", pointe pour sa part Euroland Corporate.
Saluant donc lui aussi une "excellente publication" et les objectifs de rentabilité, Euroland réitère sa recommandation à "achat" sur le titre et rehausse son objectif de cours à 115 EUR contre 110 EUR précédemment.
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