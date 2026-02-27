LDC : Augmentation de capital réservée.

Sablé-sur-Sarthe, le 27 février 2026 - Le Groupe LDC (FRFR0013204336 – LOUP) annonce une augmentation de capital réservée à la société SOCCAD 2, société regroupant des cadres salariés du Groupe LDC. Cette augmentation de capital a pour objet de mettre en place pour lesdits cadres un instrument attractif d’accès au capital social destiné à favoriser leur investissement personnel et financier.

Le Directoire de LDC s’est réuni le 27 février 2026, usant de l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Mixte du 21 août 2025, aux termes de sa vingt-et-unième résolution, a décidé de procéder à une augmentation de capital social en numéraire d’un montant maximal de 80 000 € par l’émission de 400 000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,20 € à libérer en numéraire et dont la souscription serait réservée à la société SOCCAD 2.