LDC : augmentation de capital réservée à la société SOCCAD 2
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 18:32

Le groupe LDC annonce une augmentation de capital réservée à la société SOCCAD 2, qui regroupe des cadres salariés de l'entreprise. Cette augmentation de capital a pour objet de mettre en place pour lesdits cadres un instrument attractif d'accès au capital social destiné à favoriser leur investissement personnel et financier. Il s'agit d'une augmentation de capital social en numéraire d'un montant maximal de 80 000 euros par l'émission de 400 000 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,20 EUR à libérer en numéraire et dont la souscription serait réservée à la société SOCCAD 2.

Le directoire de LDC usant de cette délégation de compétence a fixé le prix de souscription à 76,30 EUR correspondant à la moyenne pondérée des cours de l'action LDC des 30 dernières séances de bourse précédant la séance du directoire fixant le prix de l'émission diminué d'une décote maximale de 20%.

La période de souscription est ouverte du 24 avril au 11 mai 2026 inclus.

En cas de souscription de la totalité des actions offertes, le capital social de LDC sera porté de plus de 7,054 MEUR à plus de 7,134 MEUR. Le montant nominal de l'opération représenterait donc, s'il était intégralement souscrit, environ 1,13% de ce capital social post opération.

En termes de dilution, un actionnaire détenant 1% du capital avant l'opération, détiendrait post opération 0,9888% du capital.

L'augmentation de capital ne sera réalisée qu'à concurrence des actions effectivement souscrites.

Il est précisé que le produit de l'émission, quel que soit son montant, intégrera la trésorerie du groupe, sans affectation particulière.

