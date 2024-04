Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client LDC: augmentation de 6% du CA annuel information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - LDC affiche pour son exercice 2023-24 (clos fin février) un chiffre d'affaires de près de 6,2 milliards d'euros, en hausse de 6% (+3% périmètre et taux de change constants) pour des volumes commercialisés quasi-stables (+0,3% en publié et -0,2% en organique).



Conformément à ses engagements, il a relancé ses efforts promotionnels et poursuivi les baisses de tarifs sur le pôle volaille. Aussi, son CA du quatrième trimestre 2023-24 a progressé de 1,6% avec des volumes en hausse de 4,6% en comparaison annuelle.



Le groupe agroalimentaire confirme sa prévision 2023-24 d'un résultat opérationnel courant supérieur à 350 millions d'euros, et maintient l'ensemble de ses objectifs fixés à moyen terme dans le cadre de son plan stratégique.





Valeurs associées LDC Euronext Paris 0.00%