LDC: acquisition signée du Groupe Pierre Martinet

(CercleFinance.com) - Dans le prolongement de l'entrée en négociation exclusive communiquée le 28 mai dernier, LDC annonce la signature du projet d'acquisition de 100% du capital du Groupe Pierre Martinet, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité de la Concurrence.



Avec un chiffre d'affaires 2023 de près de 230 millions d'euros, Pierre Martinet compte plus de 700 collaborateurs répartis sur cinq sites de production en France. Il est aujourd'hui l'un des leaders du marché des salades traiteur et le N°1 du taboulé .



'Cette opération devrait permettre aux activités Traiteur de LDC d'être présentes sur 70% des familles produits du rayon Traiteur en GMS et ainsi renforcer sa présence aux côtés de la marque Marie', explique le groupe agroalimentaire spécialisé dans la volaille.





Valeurs associées SOCIETE LDC 67,69 EUR Euronext Paris -0,07%