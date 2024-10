Communiqué de presse LDC



Accord en vue de l’acquisition de European Convenience Food (ECF) en Allemagne.



LDC annonce un accord avec les actionnaires du Groupe ECF (European Convenience Food) en vue de l’acquisition de la majorité du capital, le management local actuel investissant au côté de LDC en position de minoritaire. Le Groupe ECF est leader en Allemagne sur le marché des produits élaborés cuits et surgelés (à base de végétaux et de volaille) et acteur majeur de la restauration hors domicile avec ses marques VEGETA et KARL KEMPER sur le marché domestique (90% du total des ventes en Allemagne et 10% à l’export).