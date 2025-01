LBPAM dévoile la marque de sa plateforme d’actifs privés européens

LBPAM, société de gestion de La Banque Postale, a officialisé, ce mardi 14 janvier, la marque de sa plateforme d’actifs privés européens, LBP AM European Private Markets. Cette dernière est dirigée par Peter Arnold recruté cet automne par le groupe français. LBP AM European Private Markets englobe quatre pôles regroupant 45 employés : dette infrastructure, dette corporate, dette immobilière et capital solutions. La plateforme recense 9,4 milliards d’euros levés et 8,4 milliards d’euros investis dans plus de 300 transactions depuis son lancement en 2012.

