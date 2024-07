LBP AM : "une possible majorité RN pourrait encore générer de la volatilité sur les marchés"

(AOF) - "Les actifs français et européens rebondissent légèrement ce matin après les résultats du premier tour des élections législatives en France. Ces résultats montrent que le scénario qui aurait réduit fortement le risque politique est à écarter (coalition autour du centre), mais ce scénario était peu probable. Le scénario que les marchés avaient déjà intégré, celui d'un parlement sans majorité claire, est bien le plus probable. Il justifie une prime de risque persistante mais limitée", a expliqué aujourd'hui La Banque Postale AM dans une note d'analyse.

Surtout, le scénario le moins favorable pour les marchés, celui d'une majorité absolue de l'alliance des gauches, est quasiment écarté. Le scénario d'une majorité RN est encore tout à fait possible selon nous, même s'il est un peu moins probable après que la gauche, et dans une moindre mesure le centre, a appelé ses candidats qualifiés troisièmes pour des triangulaires à se désister.

"Au total, nous pensons que la possibilité d'une majorité RN pourrait encore générer de la volatilité sur les marchés dans les prochains jours. Le scénario central d'un parlement sans majorité justifie une prime de risque, sur la France et surtout sur l'Europe, un peu moins élevée qu'avant les élections, mais qui devrait persister dans le temps", fait savoir l'asset manager.