LBP AM table sur un ralentissement significatif de l'économie américaine en milieu d'année

(AOF) - " Nous attendons tous le Jour de la libération (2 avril), lors duquel D. Trump doit annoncer ses décisions en matière de droits de douane réciproques. Nous devrions connaitre enfin quels pays sont ciblés et avec quel niveau de tarifs. L'incertitude reste élevée quant à ses annonces, le président américain ayant tour à tour laissé entendre que les hausses de tarifs pourraient être de moindre ampleur et ciblées, puis que " tous les pays " seraient touchés. Et l'Europe et la Canada risquent d'avoir un traitement 'spécial' ". explique Xavier Chapard, stratégiste pour LBP AM.

Ces annonces devraient permettre de réduire un peu le champ des scénarios possibles pour la guerre commerciale, mais probablement pas d'apporter beaucoup de certitudes. En effet, les chiffres annoncés le 2 avril ne seront probablement pas définitifs car des négociations suivront. Aussi, la réaction des pays ciblés pourrait accroître davantage les tensions. Enfin, d'autres tarifs sectoriels doivent être annoncés par la suite (en plus des 25% sur les voitures qui entrent en vigueur ce mercredi).

" Les rapports sur l'emploi américain publiés vendredi pour le mois de mars seront aussi importants pour juger des premiers effets des changements de politiques sur l'ampleur du ralentissement de l'économie et sur l'impact des actions du DOGE sur l'emploi fédéral. Mais l'emploi étant un indicateur retardé de l'activité, il faudra probablement attendre les chiffres du deuxième trimestre pour avoir une meilleure indication des risques pour l'économie américaine ", fait savoir, en outre, Xavier Chapard.

" Au total, cette semaine pourrait permettre un soulagement de court terme pour les marchés si les annonces et les données ne sont pas aussi mauvaises qu'on le craint, mais il ne faudra alors pas perdre de vue qu'au-delà, l'incertitude restera persistante et les risques économiques baissiers dans les prochains mois pour les Etats-Unis ", poursuit-il.

"En l'état, notre scénario prévoit un ralentissement significatif de l'économie américaine en milieu d'année mais sans contraction de l'économie. Mais le risque de récession augmente avec la durée de l'incertitude et l'ampleur des chocs politiques qui seront potentiellement mises en œuvre ", souligne Xavier Chapard.