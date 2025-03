LBP AM sur les droits de douane de Trump : " Une telle politique est impraticable "

(AOF) - " Donald Trump devrait annoncer, le 2 avril prochain, le niveau des droits de douane vers les pays qui ont des tarifs plus élevés que les Etats-Unis. Mais que ce soit au niveau de biens ou de lignes de produits, ceci reste flou. Le président américain nomme ce jour, " Liberation day " ou " jour de la libération" en français ", explique Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez LBP AM.

L'idée qui avait été avancée derrière cette initiative était d'avoir une politique commerciale de 'réciprocité', c'est-à-dire, en simplifiant, pour chaque produit le niveau des tarifs entre les Etats-Unis et ses partenaires commerciaux devrait être le même.

" On le sait, une telle politique est impraticable. Surtout, l'idée de base derrière cette logique, que les Etats-Unis aient été le dindon de la farce dans le commerce mondial, est fausse" , signale Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez LBP AM.

Alors que jusqu'ici, on pouvait s'attendre au pire, vu les mesures déjà prises contre le Mexique, le Canada ou la Chine, ainsi que sur l'aluminium et l'acier, il semblerait que les conseillers de D. Trump aient réussi à réduire l'ampleur des nouveaux droits de douane qui seraient imposés. Du moins, c'est ce que ces mêmes conseillers communiquent ces derniers jours au marché.

Ils mettent en avant que les décisions qui seront prises seront bien plus ciblées que ce que peut penser le marché.

Il est évidemment difficile de prendre ces informations à la lettre tant les messages du président ont été agressifs au cours de ces deux premiers mois à la tête du pays. Ce d'autant plus que certains de ses conseillers continuent à souligner que le nouveau régime de droits de douanes devrait apporter des centaines de milliards de dollars de nouvelles recettes dans les coffrets du Trésor américain.

" En revanche, il est certain qu'une politique commerciale extérieure américaine moins agressive que ce qui était affiché jusqu'à maintenant pourrait changer les anticipations du marché, et évidemment la nôtre, sur les perspectives de croissance mondiale ", souligne Sebastian Paris Horvitz.

" Avec les mesures déjà prises et nos hypothèses sur les hausses de tarifs sur l'Union européenne, nous avions augmenté le niveau des tarifs américains d'un peu plus de 12 points de pourcentage, les portant à 15%. Ceci nous avait amené à changer fortement les perspectives de croissance (moins) et d'inflation (plus) aux Etats-Unis, notamment ", conclut-il.