LBP AM recrute un responsable de la dette immobilière chez Sienna

LBP AM vient de recruter Christophe Murciani en tant que responsable dette immobilière. L’intéressé vient de Sienna Private Credit (ex-Acofi Gestion) où il était directeur des fonds de dette immobilière et membre du comex.

Cette arrivée vise à soutenir les projets d’accélération de l’activité dette immobilière de LBP AM. A fin septembre 2023, la société de gestion comptait 1,5 milliard d’euros d’encours en dette immobilière logés dans trois fonds ouverts multi-investisseurs et deux fonds dédiés. Sur dix ans, 2,6 milliards d’euros de financements ont été déployés via 75 opérations.

Christophe Murciani prendra la responsabilité de l’équipe composée de six spécialistes de la classe d’actifs, dont trois gérants, et aura pour mission notamment d’élargir l’offre de gestion en termes de profils de risque. Un nouveau fonds ouvert devrait être commercialisé au premier semestre 2024.

La nouvelle recrue sera rattachée à Vincent Cornet, directeur des gestions de LBP AM. Elle rejoint deux gérants, Alexandre Nedjar et Bruno Rodrigues Saco.

« (…) Notre ambition est d’accélérer le développement de la dette immobilière au sein de la plateforme de gestion d’actifs réels et privés de LBP AM » commente Vincent Cornet.

Laurence Marchal