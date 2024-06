LBP AM : "les élections parlementaires sapent le sentiment chez les entreprises"

(AOF) - "Les premiers effets des incertitudes provoquées par l’issue des élections européennes, mais surtout par l’annonce d’élections parlementaires anticipées en France semblent se refléter dans les enquêtes PMI préliminaires de S&P pour le mois de juin " explique La Banque Postale AM. " En effet, l’Indice PMI a montré une décélération de l’activité dans la zone euro, avec la baisse du PMI composite, regroupant le secteur manufacturier et des services. Il perd deux points sur le mois. La baisse a surtout touché le secteur manufacturier".

"Vu la perte de vitesse plus prononcée de la France, et compte tenu que l'enquête intègre des réponses après le 10 juin, on est en droit de penser que l'incertitude provoquée par l'issue des élections parlementaires à venir sont bien venues saper le sentiment chez les entreprises", souligne l'asset manager.

Cette conclusion est aussi corroborée par le fait que l'enquête de l'Insee sur le climat des affaires a montré que l'indice a de nouveau stagné en juin. "Même si le sentiment des chefs d'entreprises restait légèrement en dessous de la moyenne de long terme, celui-ci ne se détériorait pas davantage", fait savoir La Banque Postale AM.

Or, cette enquête a été menée avent l'annonce des élections anticipées. Ainsi, l'enquête PMI, faite en grande partie après le 10 juin, tout en traduisant la faiblesse reflétée dans l'indicateur de l'Insee, se dégrade davantage, sûrement traduisant l'anxiété créée.