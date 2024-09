LBP AM : "le PMI manufacturier mondial baisse de nouveau en août"

(AOF) - "Après être passé en zone de contraction pour la première de l’année en juillet, le PMI manufacturier mondial baisse de nouveau en août, de 49,7 à 49,5 points. Les composantes production et emploi passent en zone de contraction en août. Cela est cohérent avec une stagnation de la production industrielle mondiale cet été, elle qui avait légèrement augmenté au deuxième trimestre. La composante nouvelles commandes stagne à 48,8 points en août et la confiance des industriels reste limitée, ce qui ne suggère pas une amélioration nette dans les prochains mois", explique La Banque Postale AM.

Cela dit, le détail géographique ne suggère pas un effondrement du cycle industriel, puisque les PMI manufacturiers montent (et baissent) dans la moitié des pays couverts par l'enquête.

En particulier, le PMI manufacturier stagne en zone euro depuis 3 mois, même si c'est à un niveau très faible (45,8 points). C'est un peu mieux que la baisse indiquée dans l'estimation initiale. Le PMI manufacturer baisse de nouveau en Allemagne (42,4) mais se stabilise en France (43,9) et rebondit en Italie (de 2 points à 49,4).

"En dehors de la zone euro, les PMI manufacturiers s'améliorent un peu au Japon (49,8) et en Chine (50,4), où il indique une stabilisation de l'activité. Et il reste étonnement solide au Royaume-Uni (52,5). En revanche, il baisse nettement aux Etats-Unis où il converge en zone de contraction vers les autres indicateurs industriels américains", observe La Banque Postale AM.