LBP AM lance son premier fonds obligataire daté en faveur de la transition bas-carbone

(AOF) - La Banque Postale , via sa filiale de gestion d'actifs LBP AM, renforce son engagement en faveur du climat en lançant LBPAM Obli Transition Mars 2032, son premier fonds obligataire daté favorisant des entreprises dotées de stratégies de transition bas carbone.

LBPAM Obli Transition Mars 2032 est un fonds obligataire à échéance au 31 mars 2032. Pendant la période de commercialisation, les équipes de gestion de LBP AM constitueront un portefeuille diversifié d'obligations Investment Grade et d'obligations Haut rendement (à caractère spéculatif) pour chercher à optimiser les perspectives de performance.

Le portefeuille, composé d'une centaine de titres, vise ainsi à offrir une diversification sectorielle et géographique, tout en maintenant un niveau de risque de 2 sur 7 selon l'indicateur SRI.

Conçu et géré par LBP AM, il est commercialisé jusqu'au 13 décembre 2025 au sein du réseau de La Banque Postale.

"Nous avons la conviction qu'une bonne gestion du risque de transition, et plus globalement des enjeux de durabilité, contribue à renforcer le cadre de gestion des risques financiers du fonds. Favoriser le développement de la finance de transition permet également d'encourager les entreprises à se positionner sur la transition bas carbone", a souligné Guillaume Lasserre, directeur des gestions de LBP AM.