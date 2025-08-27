LBP AM : la Fed devrait entreprendre un relâchement graduel de sa politique

(AOF) - " Il est certain que si l’inflation venait à déraper la Fed agira. De fait, devant un risque stagflationniste, il nous semble que la Fed restera prudente dans la reprise de sa marche vers un assouplissent de la politique monétaire ", explique Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez LBP AM.

J. Powell a aussi présenté l'actualisation du cadre de la prise de décision de la Fed issue de la récente revue de celui-ci. Plusieurs changements ont été apportés afin de mieux clarifier la manière dont la Fed conduit sa politique monétaire de façon à atteindre les objectifs que lui ont été donnés par le Congrès.

" En particulier, alors qu'on s'est éloigné du risque de déflation qu'avait caractérisé la période post-crise financière de 2008-2009, la Fed a décidé de retirer de son cadre d'intention, le fait que le maintien de taux directeurs proches de 0 était devenu une situation durable ", fait savoir Sebastian Paris Horvitz.

Au total, le nouveau cadre, reflète une approche assez pragmatique de la politique monétaire. Il cherche surtout à souligner la nécessaire transparence de celle-ci, tout en insistant sur l'analyse objective des données économiques dans la prise de décision par les membres du comité de politique monétaire. Une manière de marquer l'importance de l'indépendance de l'institution.

En ce sens, les attaques continues subies par J.Powell de la part du président Trump et d'autres membres de l'administration ont fragilisé l'indépendance de la Fed. D'autant plus que le président semble chercher à nommer des personnes au Board de la Fed qui lui soient fidèles et disposées à mettre en place une politique plus accommodante.

La nomination de S. Miran, un conseiller proche du président, pour remplacer Mme Kugler qui part du Board de la Fed, et récemment les attaques appelant à la démission de Mme Cook, un autre membre du Board, viennent accentuer les pressions sur la Fed.

" Le changement, qui semble justifié, d'un risque plus élevé d'une détérioration plus rapide du marché de l'emploi justifie à notre avis une baisse des taux directeurs de 25 points de base lors de la réunion de mi-septembre. Cette baisse pourrait aussi venir soulager un peu la pression politique sur la Fed qui n'est vraiment pas salutaire ", note Sebastian Paris Horvitz.

" Néanmoins, la décision risque d'être très dépendante des prochains chiffres d'emploi et d'inflation. Mais, même en baissant les taux, la politique monétaire devrait encore rester un peu restrictive ce qui continuera à être une protection contre des chiffres d'inflation trop élevés. Aussi, nous pensons que la Fed devrait suivre un relâchement graduel de sa politique, avec potentiellement une autre baisse des taux directeurs en décembre ", conclut-t-il.