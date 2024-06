LBP AM : "la BoJ n’a pas donné d’indication sur une hausse de taux imminente"

(AOF) - Comme attendu, la Banque du Japon (BoJ) a maintenu ses taux inchangés à 0,0/0,1% après être sortie des taux négatifs en mars, et a annoncé qu’elle allait commencer à réduire son portefeuille d’obligations publiques. "Cela a déçu le marché car la BoJ n’a pas donné d’indication sur une hausse de taux imminente (le marché anticipe une chance sur trois pour une hausse de taux en juillet) et surtout parce que la BoJ ne commence pas à réduire ses achats immédiatement", explique La Banque Postale AM.

En effet, la BoJ indique qu'elle décidera son plan de réduction de ses achats lors de sa réunion de juillet, après avoir recueilli les avis des acteurs financiers.

Les taux longs sont repassés sous 0,95% après la réunion de la BoJ pour la première fois depuis un mois et le yen s'est déprécié vers les 158 face au dollar, soit le niveau qui avait poussé les autorités à intervenir sur le marché de changes fin avril.

"Cela dit, la politique monétaire va dans le sens d'un resserrement monétaire même si c'est lent. Après être sortie des taux négatifs et de la politique de contrôle de la courbe en mars, elle a décidé de commencer à réduire ses achats même si elle prend son temps pour définir les modalités de ce retrait", estime La Banque Postale AM.

Si elle continue d'acheter 6 trilliards de yen d'obligations jusqu'à fin juillet, c'est juste le montant nécessaire pour compenser les obligations arrivant à échéance dans son portefeuille. Cela veut dire qu'elle n'augmente plus son bilan depuis un an et qu'elle commencera à le réduire fin juillet".