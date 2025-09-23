LBP AM : Gabriele Perri nommé directeur d’investissement au sein du pôle Capital Solutions

(AOF) - LBP AM European Private Markets (EPM), la plateforme dédiée aux actifs privés de LBP AM, annonce la nomination de Gabriele Perri en tant qu'investment director au sein du pôle Capital Solutions. Il reportera à Sophie Vergez, co-directrice fonds de fonds Capital Solutions. Ce pôle conçoit, structure et gère des solutions d’investissement sur mesure. Son objectif est de répondre aux besoins des professionnels du wealth management et des investisseurs institutionnels dans l’univers d’investissement non coté, sur un large spectre de profils de risque et d’exigences de durabilité.

Avant de rejoindre LBP AM, Gabriele Perri (38 ans) était investment manager chez Amundi Private Equity Funds à Paris, où il a conduit des due diligences et assuré le suivi de portefeuilles couvrant l'Europe, les États-Unis et les marchés globaux, au sein d'une plateforme multi-gestion de plus de 20 milliards d'euros d'encours. Il y a notamment développé des produits innovants, dont des ELTIF, et accompagné la levée de capitaux auprès d'investisseurs institutionnels et privés.

Auparavant, il a occupé différents postes chez Amundi Asset Management à Milan, Paris, Boston et Dublin, en tant que risk manager puis senior risk analyst, contribuant à des projets stratégiques d'acquisitions et de conformité internationale. Il a débuté sa carrière chez BNP Paribas Securities Services à Milan.

Diplômé d'un master en économie et droit des affaires spécialisation finance de l'université catholique de Milan, il est également titulaire d'un bachelor en économie et gestion des entreprises.