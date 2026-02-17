LBP AM European Private Markets ouvre une succursale en Allemagne

(AOF) - Présente en Europe depuis plus de dix ans, notamment à travers ses investissements en dette infrastructure en Allemagne, la plateforme LBP AM European Private Markets (EPM) ouvre aujourd’hui une succursale à Francfort. Cette première étape traduit l’accélération des ambitions européennes du groupe LBP AM. L’ouverture de ce bureau, qui facilitera l’accès aux opportunités locales, permettra à EPM de renforcer ses relations avec les investisseurs allemands et de proposer des solutions adaptées aux spécificités de ce marché, en particulier sur la dette corporate.

Pour structurer durablement sa présence sur le marché allemand, EPM déploiera une équipe locale dédiée. Alexander Schäfer rejoint ainsi LBP AM Deutschland en tant que directeur d'investissement pour le pôle Corporate Direct Lending.

Fort de plus de 15 ans d'expérience, Alexander est un professionnel chevronné de l'origination et de la structuration de financements complexes sur les marchés privés européens. Basé à Francfort, il se concentrera sur l'identification d'opportunités d'investissement au sein d'un marché s'ouvrant davantage à la dette privée.

Alexander Schäfer a occupé durant 8 ans le poste de vice président du département Leveraged Finance & TMT de Société Générale à Francfort à partir de 2011. Il y a notamment conduit de nombreuses opérations de financement en Europe dans la région DACH.

En 2020, il rejoint Riverbank, spécialisée dans le financement des PME, pour développer l'origination allemande.

En 2022, nommé investment director – private debt de H&A Global Investment Management (HAGIM), il construit notamment un réseau d'origination en Allemagne ainsi qu'aux Pays-Bas, et pilote, aux côtés du head of private debt, les relations avec un vaste écosystème de fonds de private equity, family offices et conseils financiers.

Alexander Schäfer est diplômé d'un Master en Finance & Management de Cranfield University.