LBP AM et La Banque Postale lancent un nouveau fonds obligataire à échéance

(AOF) - LBP AM et La Banque Postale lancent un nouveau fonds obligataire à échéance : LBPAM ISR Obli Novembre 2028. Conçu et géré par LBP AM, distribué par La Banque Postale, ce fonds sera investi en obligations et autres titres de créances internationaux dont la maturité n'excède pas la date d'échéance du fonds, soit le 30 novembre 2028. Ce nouveau fonds obligataire à échéance, labellisé ISR, sera proposé aux clients de la Banque Postale dans le cadre de contrats d'assurance-vie en unités de compte, de contrats de capitalisation et de comptes titres.

La période de commercialisation durant laquelle les investisseurs pourront y souscrire s'étendra jusqu'au 16 décembre 2023.

LBPAM ISR Obli Novembre 2028 vise un double objectif : tenter d'offrir aux souscripteurs un rendement annuel situé entre 3,7% et 4% (net de frais de gestion) à l'échéance du fonds (soit le 30 novembre 2028), tout en assurant la mise en œuvre de l'approche ISR caractéristique de LBP AM.

Ce fonds pourra être exposé jusqu'à 100% de l'actif net aux obligations de catégorie " investment-grade " et jusqu'à 50% aux obligations de catégorie " high yield " dites à caractère spéculatif.