LBP AM : "Donald Trump déstabilise le commerce mondial"

(AOF) - "Le président Trump a avancé l’idée d’accroître les droits de douane sur le Mexique, le Canada et la Chine le 1er février, et il l’a fait ! Les exportations de biens en provenance du Mexique et du Canada vont être taxées à 25%. Le pétrole et le gaz canadien comme les biens en provenance de Chine seront taxés de 10%. Jusqu’à la fin, beaucoup s’attendaient à de mesures bien plus modérées, ou même aucune taxe et l’ouverture de négociations", commente Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche chez La Banque Postale AM.

Donald Trump anéanti le traité qu'il avait signé avec deux de ces principaux partenaires en 2018. Pour ce faire, il a invoqué une raison d'urgence affectant la sécurité des Etats-Unis. Le reproche essentiel fait à ses partenaires est de ne pas assez contrôler l'immigration et surtout l'entrée de drogues aux Etats-Unis. A ce stade, il est difficile de comprendre ce qui est négociable et quand un retour à la normale peut être envisagé.

Si les mesures prises étaient maintenues pour une longue période, l'impact sur l'inflation et la croissance aux Etats-Unis serait notable. Le plus fort impact serait évidemment pour le Mexique vu l'intégration très importante avec les Etats-Unis. Le ratio brut des exportations mexicaines aux Etats-Unis est de près de 30% du PIB.

"Il est difficile de comprendre à ce stade quel est l'objectif économique recherché. Les Etats-Unis seraient perdants dans la situation actuelle, d'autant plus que le Mexique et le Canada comptent prendre de mesures de représailles. Le Canada l'a déjà fait et le Mexique devrait annoncer des mesures aujourd'hui", explique Sebastian Paris Horvitz.

"Ce qui est déjà certain est qu'un des objectifs majeurs de Donald Trump qui est de faire baisser l'inflation, ne sera non pas atteint mais va empirer à court terme. En suivant les estimations de la Fed faites dans le passé (en 2018), Bloomberg estime que l'impact sur le PIB américain des mesures annoncées pourraient coûter 1,2 points de pourcentage sur la croissance américaine et 0,7 points d'inflation en plus en année pleine", poursuit-il.

"Selon les annonces que nous aurons dans la semaine on pourra calibrer mieux les effets et ainsi adapter notre scénario économique. A ce stade, par les impacts économiques qu'elles peuvent avoir et l'incertitude que cela installe, les conséquences devraient être négatives à court terme pour la prise de risque sur les marchés. Malgré les effets sur l'inflation, les obligations d'Etat devraient en bénéficier, notamment les Treasuries et les obligations allemandes", signale, en outre, Sebastian Paris Horvitz.