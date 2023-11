LBP AM : Christophe Murciani prend la tête de l’équipe dette immobilière

(AOF) - La Banque Postale Asset Management (LBP AM) annonce l’arrivée de Christophe Murciani en tant que Responsable dette immobilière. Agé de 54 ans, il prendra la responsabilité de l’équipe composée de 6 spécialistes de la classe d’actifs, dont 3 gérants, et aura pour mission notamment "d’élargir l’offre de gestion en termes de profils de risque". Christophe Murciani reportera à Vincent Cornet, Directeur des gestions de LBP AM. Il rejoint deux gérants, Alexandre Nedjar et Bruno Rodrigues Saco.

Diplômé de l'ESCP Europe,Christophe Murciani exerçait depuis 2017 chez Sienna Private Credit (ex-ACOFI Gestion) en tant que Directeur des fonds de dette immobilière et membre du Comex.

"Alors que le marché immobilier connaît une phase de reconfiguration, entre la hausse des taux d'intérêt et de profonds changements d'usage des actifs", LBP AM entend "accélérer le développement de son activité". La société de gestion affiche pour objectif de "capitaliser sur les capacités de structuration et de gestion de l'équipe", notamment dans le cadre de prêts bilatéraux (autrement dit non syndiqués) senior et assortis de sûretés hypothécaires, destinés à "financer la transition environnementale du parc immobilier français et européen". LBP AM annonce qu'un nouveau fonds ouvert devrait être commercialisé au premier semestre 2024.

A fin septembre 2023, LBP AM comptait 1,5 milliard d'euros d'encours en dette immobilière, logés dans trois fonds ouverts multi-investisseurs et deux fonds dédiés. Depuis dix ans, 2,6 milliards d'euros de financements ont été déployés dans ce cadre via 75 opérations.