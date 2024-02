LBP AM : Anne-Laure Gelot nommée directrice marketing, communication et RSE

(AOF) - LBP AM annonce la nomination d’Anne-Laure Gelot au poste de directrice du marketing, de la communication et de la RSE du groupe LBP AM. Cette membre du comex de La Financière de l’Échiquier (LFDE) en charge du marketing et de la communication depuis 4 ans et membre du Comité RSE, voit ses responsabilités étendues dans le sillage de l’acquisition de LFDE par LBP AM, en juillet dernier. Elle aura notamment pour mission d’accompagner la stratégie de développement ambitieuse du Groupe LBP AM, en faisant rayonner les trois marques du nouvel ensemble - LBP AM, LFDE et Tocqueville Finance.