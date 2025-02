LBP AM a collecté 2,3 milliards d'euros en 2024

(AOF) - En 2024, la collecte de LBP AM s'est élevée à 2,3 milliards d'euros. Elle a été " soutenue par le gain de nouveaux mandats en gestion actions – actions de conviction et gestion quantitative – pour le compte de deux investisseurs institutionnels français de premier plan, ainsi que par la gestion absolute return credit ". Les encours du groupe LBP AM s’élèvent à plus de 73 milliards d’euros d’actifs gérés ou distribués.

Sur les marchés non cotés, LBP AM a accéléré le développement de sa plateforme d'actifs privés, désormais structurée autour d'une marque, LBP AM European Private Markets, avec la création du pôle Capital Solutions. A fin décembre 2024, LBP AM European Private Markets totalise, depuis 2012, 9,4 milliards d'euros levés et 8,4 milliards d'euros investis dans plus de 300 transactions.

Emmanuelle Mourey, présidente du directoire de LBP AM, a déclaré : ". Nous comptons renforcer notre structure de développement commercial en Europe, poursuivre le développement de LBP AM European Private Markets et continuer d'innover au sein de notre gamme de produits, par exemple sur des solutions de performance absolue, non cotées ou en gestion quantitative actions smart beta ".