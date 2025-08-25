 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lazard progresse après que KBW l'a relevé à "surperformer"
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 17:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions de la banque d'investissement Lazard LAZ.N augmentent de 1,5 % à 56,85 $ après que le courtier KBW ait relevé la note de l'action de "market perform" à "surperformer"

** KBW a également relevé ses prévisions de 60 à 65 dollars, soit une hausse de 16 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que l'action a le potentiel de grimper plus haut grâce à la poursuite de l'afflux d'argent dans la branche de gestion d'actifs de LAZ

** Le marché n'attribue actuellement que peu ou pas de valeur à l'unité de gestion d'actifs de LAZ

** Selon KBW, les récentes améliorations de la productivité et la croissance des effectifs des directeurs généraux devraient également permettre à LAZ de tirer parti de l'amélioration du contexte aux États-Unis et en Europe

** 4 courtiers sur 9 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver" et 2 à "vendre"; PT médian 51 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions LAZ ont augmenté de 8,8 % depuis le début de l'année

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

