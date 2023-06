Lazard Frères Gestion sur les Etats-Unis : les craintes de récession toujours présentes

(AOF) - Dans son point de vue conjoncturel de juin, Lazard Frères Gestion souligne que les craintes de récession aux Etats-Unis sont toujours présentes. Si les données d’activité d’avril et d’emploi de mai montrent que l’activité reste encore solide, elles ne décrivent pas non plus, selon le gestionnaire d’actifs, une activité économique exubérante. Il fait remarquer que d’autres indicateurs généralement annonciateurs de récession continuent de se dégrader, renforçant la probabilité d’un basculement prochain.

Il cite notamment la composante nouvelles commandes de l'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier, qui est tombé à 42,6, un niveau généralement constaté lors de récession. Même constat pour l'indice PMI des services, qui s'élève à 50,3.

Dans ce contexte, la Fed a décidé une pause car, selon Lazard Frères Gestion, elle pense avoir fait assez pour faire basculer l'économie en récession, mais ne veut pas que les conditions financières s'assouplissent trop tôt. " Maintenir la menace de nouvelles hausses est un moyen de s'assurer que cela ne se produise pas ", conclut le gestionnaire d'actifs.