Lazard Frères Gestion renforce sa gestion diversifiée

(AOF) - Lazard Frères Gestion a annoncé le recrutement de Thomas Planell, CFA, au sein de l’équipe de gestion diversifiée. En tant que gérant-allocataire, il participera aux décisions d’allocation stratégique et tactique des fonds et mandats « multi-assets » du gestionnaire d’actifs sous la direction de Julien-Pierre Nouen, responsable des études économiques, de la gestion diversifiée et de l’allocation d’actifs. Auparavant, Thomas Planell était depuis 2013 gérant diversifié chez DNCA, où il a également lancé le pôle matières premières tout en participant à l’analyse des sujets macroéconomiques.