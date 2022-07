Lazard Frères Gestion recrute un responsable de l’activité de courtage en assurance-vie

(NEWSManagers.com) - Lazard Frères Gestion vient d’annoncer ce 24 juin la nomination de Louis Lamort au poste de responsable de l’activité de courtage en assurance-vie. Il a rejoint la filiale LFG Courtage depuis mai 2022. Il remplace Cécile Jardin-Hirschler, qui a fait valoir à ses droits à la retraite.

Au sein de son nouveau poste, Louis Lamort est chargé du développement de l’offre d’assurance-vie, de la supervision du lien entre LFG Courtage et les assureurs partenaires, ainsi que du suivi de cette activité auprès des services de Lazard Frères Gestion et Lazard Frères Banque. Il sera rattaché à Stéphane Jacquin, associé-gérant et responsable de l’ingénierie patrimoniale.

Louis Lamort arrive de la banque privée de JP Morgan, où il était responsable du marché français pour l’activité de courtage depuis 2019. Auparavant, il a travaillé chez la Banque Transatlantique, où il a occupé la fonction de spécialiste en assurance-vie puis de banquier privé.

Le groupe Lazard gère 274 milliards de dollars d’encours sous gestion au sein des métiers de conseil financier et de gestion d’actifs.