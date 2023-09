Lazard Frères Gestion : les vraies alternatives se trouvent sur le marché obligataire

Pour le Directeur des études économiques et de la gestion diversifiée, " les vraies alternatives se trouvent sur le marché obligataire alors que le rendement du crédit est supérieur au rendement du dividende en Europe pour la première depuis plus de 10 ans ". Lazard Frères Gestion privilégie les émissions de bonne qualité, dont les rendements offrent la capacité à compenser un écartement des spreads.

De plus, si le consensus anticipe une progression de 10% des profits des entreprises en 2024, Julien-Pierre Nouen pense que " nous pourrions être très en dessous ". " Les récessions provoquent généralement des baisses de plus de 20% ", prévient-il.

Dans cet environnement complexe, Lazard Frères Gestion explique qu'il existe peu de marges de sécurité sur les marchés actions. Si la valorisation en Europe et dans les pays émergents est en ligne avec les moyennes historiques, la prime de risque du marché américain est maintenant très faible. Une Bourse américaine où le secteur technologique affiche une valorisation désormais supérieure à la période post-Covid.

En zone euro, le choc de pouvoir d'achat et le resserrement monétaire semble être en train de faire basculer l'économie de la région en récession.

Autre mauvaise nouvelle pour l'économie américaines, les effets du resserrement monétaire " rapide et de grande ampleur " n'ont pas fini se faire ressentir.

(AOF) - A rebours du consensus qui anticipe un atterrissage en douceur de l’économie américaine, Lazard Frères Gestion maintient son scénario d’une récession. En termes d’allocation d’actifs, cette anticipation conduit le gestionnaire à accorder sa préférence aux obligations Investment grade et à rester prudent sur les actions.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.