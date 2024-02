Lazard Frères Gestion lance sa première offre de private equity

Lazard Frères Gestion annonce ce lundi le lancement de Lazard Private Equity Selection 1, une offre structurée sous forme de fonds de fonds mêlant fonds de LBO ( leveraged buyout ) européens et américains et fonds secondaires. Ouverte à la souscription depuis fin 2023, cette solution d’investissement en non coté vient s’ajouter à l’expertise historique de Lazard Frères Gestion sur les segments de la gestion actions, obligataire et diversifiée.

Le fonds est géré par Jérôme Sibony, qui a rejoint Lazard Frères en 2022 pour y développer l’offre en private equity. Il a démarré sa carrière en 2004 chez Activa Capital puis chez GE Capital à partir de 2007. Il a ensuite rejoint en 2012 NEO Investment Partners à Londres puis Stanhope Capital en 2014.

Lazard Private Equity Selection 1 investira dans un nombre limité de fonds de private equity européens et américains qui se distinguent notamment par leur capacité de transformation opérationnelle des sociétés en portefeuille, leur démarche proactive d’origination de transactions et leur discipline de déploiement. Le véhicule privilégie un équilibre entre fonds de LBO et fonds secondaires généralistes et spécialistes, aux performances historiques supérieures à la moyenne du secteur.

D’autres segments du non coté en vue

Avec cette initiative, Lazard Frères Gestion rejoint les nombreuses sociétés de gestion ouvrant ces dernières années aux particuliers fortunés un accès au private equity institutionnel, une tendance portée à la fois par la forte demande de ces investisseurs individuels et par la volonté des gérants de private equity de trouver de nouveaux leviers de collecte face à la désaffection des institutionnels vis-à-vis de la classe d’actifs avec la remontée des taux.

La société de gestion entend proposer régulièrement de nouveaux millésimes de véhicules de ce type à l’avenir, avec la possibilité d’élargir le périmètre d’investissement à d’autres types d’actifs non cotés. Cette offre complète le partenariat de Lazard Frères Gestion avec Elaia , le capital-risqueur spécialisé dans la tech et la deeptech, noué fin 2023.

Florent Le Quintrec