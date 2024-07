Lazard Frères Gestion crée le poste de directrice adjointe des investissements en gestion privée

Pour accompagner le développement de son activité de gestion privée, Lazard Frères Gestion (LGP) annonce le recrutement de Claire Gautron au poste nouvellement créé de directrice adjointe des investissements de la gestion privée.

Cette dernière rejoint la structure en qualité de gestionnaire privée senior et travaillera auprès de Frédéric Buzaré, le directeur des investissements de la gestion privée, dont elle sera l’adjointe. Elle participera notamment à la définition des stratégies de la gestion privée. Claire Gautron était, depuis 2015, senior portfolio manager chez Rothschild Martin Maurel. Elle y était membre des comités d’allocation tactique et stratégique, gérait des capitaux de groupes familiaux et supervisait l’équipe d’analystes buy side .

Claire Gautron a commencé sa carrière en 1996 chez Sanwa Bank (désormais Mitsubishi UFJ Financial Group) en tant qu’analyste crédit, avant d’entrer en 1998 chez ABN Amro, pour devenir en 2001, responsable de l’audit des activités de marché du groupe. En 2007, elle a rejoint la filiale Neuflize OBC en tant que gestionnaire privée, notamment en charge de la gestion de mandats d’investissement.

L'Agefi