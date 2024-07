Lazard Frères Gestion ajoute un spécialiste produits dans son équipe distribution internationale

Lazard Frères Gestion vient de recruter Thomas Page-Lecuyer au sein de l’équipe de Stéphanie Fournel, directrice de la distribution internationale de Lazard Frères Gestion. En tant que spécialiste produits, un poste nouvellement créé, la nouvelle recrue accompagnera les équipes commerciales internationales pour mettre en avant les stratégies actions et multi asset de Lazard Frères Gestion.

Avec l’arrivée de Thomas Page-Lecuyer, l’équipe commerciale « Distribution Internationale » se compose désormais de trois personnes dont le rôle est de mettre en valeur les fonds et expertises de Lazard Frères Gestion auprès des forces de vente du groupe Lazard hors de France.

Au 31 décembre 2023, la société gérait plus de 5 milliards d’euros pour des clients institutionnels internationaux principalement situés en Europe (Suisse, Italie, Allemagne, Espagne, Portugal, Belgique et Luxembourg principalement), mais également en Amérique et en Asie. L’encours des fonds gérés à l’international représente entre 10 et 15% des encours totaux gérés par Lazard Frères Gestion, qui dépassaient 40 milliards d’euros fin 2023.

Avant de rejoindre Lazard Frères Gestion en juin 2024, Thomas Page-Lecuyer était senior investment specialist pour les fonds actions et les thématiques ESG chez Aviva Investors depuis 2019. Il a commencé sa carrière en 2006 au sein du groupe Amundi, d’abord en tant que gérant actions jusqu’en 2014, avant d’intégrer CPR AM où il a exercé les fonctions de stratégiste multi-asset, puis de senior investement specialist en charge des fonds diversifiés et des fonds thématiques ESG.

L'Agefi