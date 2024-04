Lazard et Elaia Partners s’entendent sur la création d’une société de gestion commune

Lazard Frères Gestion et Elaia Partners ont annoncé ce 18 avril la création d’une nouvelle société de gestion d’actifs française, dénommée Lazard Elaia Capital, dont l’objectif sera de « répondre aux besoins en capitaux des futurs leaders technologiques et deep tech en late stage et growth equity ». Basée à Paris, cette nouvelle entité sera contrôlée à 75% par Lazard et détenue à 25% par Elaia Partners.

Parallèlement à la création de la nouvelle société, Lazard prend une participation minoritaire dans Elaia Partners. L’accord prévoit la possibilité pour Lazard de monter au capital jusqu'à un contrôle à terme à 100%.

Un premier fonds en 2025

Cet accord fait suite à l’annonce, en décembre 2023, de négociations exclusives entre Lazard et Elaia Partners . Spécialiste du capital-risque, Elaia Partners a été fondé il y a 20 ans et gère 700 millions d’euros d’actifs.

« La création de ce partenariat entre Lazard et Elaia Partners nous permettra d’offrir à nos clients des solutions innovantes sur le marché du private equity, en nous concentrant sur l’industrie technologique en pleine croissance en Europe », a commenté Evan Russo, le directeur général de Lazard Asset Management, à la tête de 250 milliards de dollars d’actifs.

La nouvelle entité sera dirigée par Xavier Lazarus, cofondateur et managing partner d’Elaia Partners, tandis qu’une équipe d’investissement est en cours de recrutement. Un premier fonds axé sur l’Europe sera lancé d’ici 2025, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires.

