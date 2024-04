Lazard crée une nouvelle société de gestion avec Elaia Partners

(AOF) - Lazard et Elaia Partners, société européenne de capital-risque, ont signé un accord de partenariat stratégique pour créer un acteur de référence de l’investissement dans les entreprises technologiques à l’échelle européenne des premiers stades de financement jusqu’à leur développement sur les marchés financiers. Cet accord fait suite à l’annonce, en décembre 2023, de négociations exclusives entre les deux groupes.

Ce partenariat repose tout d'abord sur la création d'une nouvelle société de gestion d'actifs, dénommée Lazard Elaia Capital et basée à Paris qui sera détenue à 75% par Lazard et à 25% par Elaia Partners. Elle sera dirigée par Xavier Lazarus, cofondateur et Managing Partner d'Elaia Partners, aux côtés d'une équipe d'investissement en cours de recrutement.

Cette plateforme d'investissement a pour objectif de répondre aux besoins en capitaux des futurs leaders technologiques et deep tech en late stage et growth equity. Un premier fonds axé sur l'Europe sera lancé d'ici 2025, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Lazard a acquis une participation minoritaire dans Elaia Partners. L'accord prévoit la possibilité pour Lazard de monter au capital jusqu'à un contrôle à terme à 100%.

L'initiative reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires et à l'enregistrement auprès de l'AMF.